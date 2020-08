Gasóleo desce e gasolina sobe

O preço do gasóleo vai ficar mais barato, já a gasolina ficará mais cara, a partir das 00 horas do dia 1 de Setembro de 2020, de acordo a nova tabela da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

Segundo a ARME em Agosto, os preços do petróleo nos principais mercados internacionais mantiveram a tendência de subida ligeira (4,56%), com os mercados a reagirem à evolução dos indicadores de procura de crude, num cenário em que o surto pandémico ainda condiciona o normal funcionamento da economia mundial, bem como a recuperação menos vigorosa da atividade económica de setores, como a aviação e o turismo.

Para além disso, a ARME frisou que a paralisação da produção de 82,4% no Golfo do México, devido à passagem das tempestades Marco e Laura, contribuiu para o aumento do preço do petróleo.

No mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha diminuíram 0,64%, 0,63% e 0,76%, respectivamente. Já o Butano e o Petróleo diminuíram 4,45% e 0,32%, respectivamente.

A Gasolina aumentou 1,09% e os preços de Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 mantiveram o valor do mês anterior. Isto corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 0,71%.

De acordo com a nova tabela, divulgada pela ARME, o Gasóleo Normal passa agora a ser vendido a 77,80 ECV/L, a Gasolina a 101,60 ECV/L; o Petróleo a 61,90 ECV/L; o Gasóleo Electricidade a 62,60 ECV/L; o Gasóleo Marinha a 52,40 ECV/L; o Fuel 380 a 56,60 ECV/L e o Fuel 180 a 59,40 ECV/L.

O Gás butano, por seu turno, passa a ser vendido a granel por 111,70 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 318,00 ECV; as de 6 Kg, a 670,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.396,00 ECV e as de 55Kg, a 6.142,00 ECV.

Os preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis vão vigorar até 30 de Setembro de 2020.