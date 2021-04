Combustíveis mais baratos em Maio

Actualização dos preços dos combustíveis para Maio entram em vigor às 00h00.

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia reviu em baixa os preços dos combustíveis para o mês de Maio.

Segundo a Agência os preços da gasolina descem 119$10 por litro e do gasóleo para os 91$50 por litro.

Já os do gás butano são também revistos em baixa. As garrafas de 3kg passam a custar 363$00, as de 6kg 764$00, as de 12,5kg actualizam para os 1592$00 e as de 55kg para os 7005$00. A granel o gás butano passa a ser vendido a 127$40.

Ainda segundo a ARME o petróleo passa a ser vendido 75$90, o gasóleo para electricidade a 76$30 e o gasóleo marítimo a 64$30.

O Fuel380 tem o seu preço actualizado para os 70$40 por kg e o Fuel180 para os 73$30.