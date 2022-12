Presidente da Electra perspectiva resolução do problema de ruptura de materiais em 2023

O presidente do Conselho de Administração da Electra, Luís Teixeira, admitiu hoje que a empresa de produção e distribuição de energia tem registado rupturas de materiais, e perspectivou a resolução do problema no ano de 2023.

Luís Teixeira, que falava à imprensa na sequência da inauguração da loja de Achada São Filipe, na cidade da Praia, justificou o problema, que tem provocado alguma demora nas respostas às ligações domiciliárias, com a situação de crise que o país e o mundo vivem e que, conforme indicou, tem levado ao problema de tesouraria na empresa. “Nós estamos a viver um momento especial, momento de crise. Quando há crise, há problemas de tesouraria, que reduz a capacidade de compras e é normal haver ruptura de estoque de materiais”, disse, adiantando que a esta situação acresce ainda o problema de logística que ficou mais difícil e mais cara com a covid-19. “Temos tido problemas de ruptura de estoque de materiais e de contadores. Estamos, inclusive, a comprar, em casos de emergência, no mercado nacional, porque no mercado estrangeiro demora muito tempo”, explicou. No entanto, disse acreditar que em 2023 a empresa poderá ter a situação resolvida e para além de conseguir repor o estoque de matérias, repor também a questão da manutenção das centrais.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.