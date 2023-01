BVC conclui a emissão de obrigações seniores do iiB no montante de 2,4 milhões contos em menos de 10 dias

A Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) concluiu em menos de 10 dias a oferta particular de subscrição de obrigações seniores do Internacional Investiment Bank (iiB) que resultou no montante de 2,4 milhões de contos.

Designado “iib 3S Senior Bond Série C (3%) – 2022 | 2025”, cujo emitente foi o próprio iiB, este empréstimo obrigacionista, segundo o presidente da BVC, Miguel Monteiro, foi o maior de sempre emitido em Cabo Verde, tratando-se de séries individuais. “Em 2007, já tínhamos assistido à emissão de 45 milhões de euros, pela Electra, mas dividida em três séries, todas inferiores a 21,8 milhões de € cada uma”, disse Miguel Monteiro, na cerimónia de apresentação dos resultados da operação. Este empréstimo obrigacionista, cuja liquidação física e financeira se verificou a 28 de Dezembro de 2022, tem como finalidade o financiamento da actividade do iiB, garantindo aos investidores uma remuneração potencialmente superior à das aplicações tradicionais, mas com a exigência do capital garantido. Miguel Monteiro realçou o iiB como sendo um dos bancos operadores do Bolsa que se destacou em 2022 como o emitente mais dinâmico, tanto em termos de número de emissões (4), como em volume de operações que ultrapassou os 3,2 milhões de contos. “Com a última emissão do iiB, atingimos o objectivo preconizado de fazer pelo menos 10 emissões diversas (8 Corporate + 2 Municipais) no ano de 2022 (a média dos últimos anos era de 4 emissões/ano)”, disse. Para o presidente da Comissão Executiva do iiB, Francisco Ferreira, a emissão desse empréstimo obrigacionista representa o consolidar daquilo que foi o papel assumido na estratégia do banco estabelecida em 2020 para o exercício 2021/2022. “Nós víamos que Cabo Verde tinha um espaço de mercado construído e implementado, mas não explorado. Nós acreditamos que o nosso expertise, enquanto um banco de cariz internacional e vocacionado para os variáveis investimentos, poderia efectivamente aqui assumir uma componente complementar ao que o mercado estava a fazer e a oferecer”, disse. Conforme adiantou, esta emissão quebra um recorde pelo seu volume e basicamente consolida a confiança no banco que opera em Cabo Verde há poucos anos. O empréstimo obrigacionista tem um período de maturidade de três anos e taxa de juro nominal fixa de 3%. No total foram emitidas 240 obrigações com custo de 10 mil contos cada. Os investidores que participaram da operação são investidores do sector financeiro classificados como investidores qualificados, conforme indicou o presidente da comissão executiva do iiB, que explicou que a própria emissão limitava à tipologia de investidores que tinham efectivamente um conhecimento intrínseco desse tipo de produtos para poder nele investir. Para além das obrigações seniores, em 2022 o iiB emitiu uma obrigação social, uma obrigação subordinada indexada, e um PRIMEIRO instrumento financeiro derivado no mercado de capitais de Cabo Verde, denominado “credit linked notes – iib prae – programa de reestruturação e apoio à economia.

