Bolsa de Valores apresenta soluções de financiamento às câmaras municipais

​O presidente do Conselho da Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) reafirma a possibilidade de os municípios realizarem investimentos através da emissão de empréstimos obrigacionistas.

Miguel Monteiro falava hoje à imprensa, em São Vicente, à margem de um encontro com o presidente da Câmara Municipal local.

“Sabemos que há um período, neste momento, difícil. A população, devido à pandemia, passa também por algumas dificuldades e já sabemos que, nos municípios, as câmaras municipais é que são as principais entidades de apoio à população. Nesse sentido, precisam de receitas, de fundos. Através da bolsa, podem conseguir receitas, a custos mais baixos do que aquilo que normalmente conseguem”, refere.

Desde o dia 25, a Bolsa de Valores de Cabo Verde está a realizar encontros personalizados com câmaras municipais, empresários e promotores de Santo Antão e São Vicente, para se inteirar dos projectos em carteira e das necessidades de financiamento, com o objectivo de apresentar alternativas de financiamento adequadas a cada realidade.

Miguel Monteiro explica que, através da bolsa, também é possível obter financiamento, em condições vantajosas.

O presidente do conselho da administração da BVC recorda que, no âmbito do projecto de literacia e educação financeira, a instituição tem programadas sessões de formação/workshops destinados a agentes bancários, nos diferentes municípios.