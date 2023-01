Cabo Verde com avaliação “altamente positiva” na primeira revisão de mecanismo de crédito alargado com FMI

Cabo Verde foi avaliado de forma positiva na primeira revisão de mecanismo de crédito alargado assinado em Junho de 2022 com o FMI para a disponibilização de 63 milhões de dólares e cujo relatório foi publicado esta terça-feira, 17.

Conforme o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, o FMI fez uma avaliação “altamente positiva” em relação aos compromissos de Cabo Verde no quadro do acordo, pelo que o país vai receber um segundo desembolso de mais 15 milhões de dólares proximamente.

“Vamos ter o desembolso de mais 15 milhões de dólares americanos porque nós cumprimos com todos os indicadores que tínhamos acordado com o Fundo no quadro do programa”, disse em conferência de imprensa convocada para reagir à afirmação que considerou “falsa e grave” do secretário-geral do PAICV, segundo a qual Cabo Verde desceu no relatório da Fitch Ratings.

De acordo com o relatório publicado no site do Fundo Monetário Internacional, o Conselho Executivo concluiu a primeira revisão ao abrigo da Linha de Crédito Alargada de 36 meses com Cabo Verde, proporcionando ao país acesso a SDR 11,26 milhões (cerca de 15,19 milhões de dólares).

“O desempenho do programa foi forte. Todos os critérios de desempenho (PC) e metas indicativas (IT) do final de Junho de 2022 foram cumpridos. Os benchmarks estruturais (SB) para o final de Junho de 2022 e final de Setembro de 2022 também foram cumpridos. Todos os IT do final de Setembro de 2022 foram atendidos”, refere o documento.

O FMI realça que a “forte e ampla” recuperação da economia de Cabo Verde continuou em 2022.

“A economia já registra cinco trimestres consecutivos de crescimento positivo, apoiada por uma recuperação no sector de turismo. Isso ajudou a melhorar a posição fiscal e colocou a relação dívida/PIB em uma trajetória descendente. As reservas internacionais são adequadas e o sector financeiro permanece resiliente”, refere o documento.

No entanto, a organização alerta que é importante continuar os esforços para preservar a sustentabilidade fiscal e da dívida e acelerar as reformas econômicas, ajudando os vulneráveis e apoiando a recuperação económica.

“A recuperação económica está bem consolidada, impulsionada pela recuperação mais rápida do que o esperado no sector de turismo. O crescimento real do PIB está actualmente estimado em 10,5% em 2022 e deve ser moderado para 4,4% em 2023”, acrescenta o documento.

Segundo o FMI, a inflação permanece relativamente alta (8,5% ano a ano no final de Outubro de 2022), com o aumento dos preços globais de alimentos e energia exercendo pressão ascendente sobre o custo dos alimentos e combustível em Cabo Verde.

No entanto, realça que em resposta, as autoridades intensificaram o apoio aos vulneráveis por meio de subsídios bem direccionados a itens básicos de alimentação e electricidade, que devem continuar até o primeiro semestre de 2023. Prevê-se que a inflação caia em 2023, mas permaneça acima do histórico de cinco anos.

O crescimento económico, de acordo com a organização, também contribuiu para a redução do rácio dívida/PIB e a decisão das autoridades de salvar o excesso de desempenho das receitas projectadas em 2022 contribui para avançar ainda mais nos objectivos de consolidação orçamental e redução da dívida do programa.

“Estima-se que o peso da dívida tenha diminuído para 128,1% do PIB até o final de 2022. O plano fiscal de 2023 resultaria em um saldo fiscal primário ligeiramente melhor em comparação com o programa e inclui contingências prudentes para proteger contra déficits de receita”, referiu.

O FMI realça as perspectivas económicas são positivas, mas sujeitas a riscos, incluindo o abrandamento das perspectivas económicas nos principais mercados turísticos, taxas de inflação persistentemente elevadas e seu impacto nos mais vulneráveis.