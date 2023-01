FMI aponta para crescimento de 10,5% do PIB e para abrandamento em 2023

O Fundo Monetário Internacional apontou hoje que o crescimento do PIB nacional em 2022 terá sido de 10,5%. Este ano o PIB continuará a crescer, mas a valores mais moderados (4,4%).

“A recuperação económica [de Cabo Verde] está bem enraizada, impulsionada pela recuperação mais rápida do que o esperado no sector do turismo. O crescimento real do PIB é actualmente estimado em 10,5% em 2022 e prevê-se que seja moderado para 4,4% em 2023”, anunciou hoje o FMI.

O crescimento do PIB nacional, defende o FMI num comunicado a que o Expresso das Ilhas teve acesso, “também contribuiu para uma redução do rácio da dívida em relação ao PIB e a decisão das autoridades de poupar as receitas projectadas em 2022 contribui para um maior avançar com os objectivos de consolidação fiscal e de redução da dívida do programa”.

O FMI refere ainda que a dívida pública “terá diminuído para 128,1 por cento do PIB até ao final de 2022” e que o plano fiscal de 2023 “resultaria numa ligeira melhoria do equilíbrio fiscal primário em comparação com o programa e inclui contingências prudentes para salvaguardar contra a quebra de receitas”.

“A médio prazo, a consolidação fiscal será auxiliada pela contínua mobilização de receitas e despesas medidas; espera-se que o saldo fiscal primário se transforme em excedente até 2026”, acrescenta o FMI.

Já a inflação deverá permanecer “relativamente elevada (8,5 por cento numa base anual no final de Outubro de 2022), com o aumento dos preços globais dos alimentos e da energia a exercer uma pressão ascendente sobre o custo dos alimentos e dos combustíveis em Cabo Verde”. Desta forma, o FMI recorda que as autoridades “intensificaram o apoio aos vulneráveis através de subsídios bem direccionados aos produtos alimentares básicos e à electricidade, que se espera que continuem durante a primeira metade de 2023. Prevê-se que a inflação diminua em 2023 mas permaneça acima da sua média histórica recente de cinco anos”.