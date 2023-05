Receitas do Estado aumentaram em Março

As receitas do Estado aumentaram 21,7% até Março, em termos homólogos, para quase 13.859 milhões de escudos, impulsionadas pelo crescimento dos impostos arrecadados, indicam dados oficiais.

De acordo com dados do relatório síntese da execução orçamental até Março, compilados hoje pela Lusa, este desempenho resulta essencialmente do aumento da arrecadação de impostos (21,8% face ao mesmo mês de 2022) e nos donativos recebidos.

No documento do Ministério das Finanças, provisório, refere-se ainda que as despesas totais aumentaram 5,6% até Março, face ao executado um ano antes, para 13.730 milhões de escudos.

O Estado arrecadou assim, em três meses, 21,3% dos 64.986 milhões de escudos das receitas orçamentadas pelo Governo para todo o ano.

Nas receitas, o Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRPS) cresceu 0,5% até Março, para 1.483 milhões de escudos, enquanto o imposto sobre os lucros das empresas (IRPC) aumentou 85,8%, também em termos homólogos, para 1.096 milhões de escudos.

“A performance de arrecadação [IRPC] resulta do aumento da cobrança em sede do imposto sobre o lucro e do fraccionado de Março, e do pagamento de dívidas negociadas em prestações em sede do IRPC, que no período totalizou cerca de 61 milhões de escudos”, lê-se no relatório.

Nos impostos indirectos, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) continua a recuperar das quedas provocadas pelas consequências da pandemia de covid-19 e da queda no turismo, tendo rendido nos primeiros três meses do ano quase 4.960 milhões de escudos, mais 26,7% face ao ano anterior.

As receitas do Estado já tinham crescido 17,5% em 2022, face ao ano anterior, para mais de 53.100 milhões de escudos, sobretudo com o aumento dos impostos arrecadados.

De acordo com dados do relatório síntese da execução orçamental de 2022, noticiados anteriormente pela Lusa, este desempenho resultou do aumento na arrecadação de impostos (29,8% face a 2021) e das contribuições para a segurança social (4,1%).

No documento do Ministério das Finanças é referido ainda que as despesas totais de Janeiro a Dezembro aumentaram 5,4%, face ao executado nos 12 meses de 2021, para mais de 66.777 milhões de escudos.