Governo busca fortalecer conectividade aérea e atrair companhias de low-cost para pequenos e médios operadores

O Ministro do Turismo, Carlos Santos, reiterou hoje o compromisso do Governo em fortalecer a conectividade aérea e atrair novas companhias, incluindo a exploração de possibilidades de trazer empresas de baixo custo. Essas medidas têm como objectivo atender às necessidades dos pequenos e médios operadores turísticos, principalmente durante o verão.

"Isto se aplica para determinados períodos do ano, designadamente no Verão, porque no Inverno normalmente não é esse tipo de reclamação. Obviamente que nós temos essa perceção e por isso é que a visão e ambição de desenvolvimento do turismo está assente em dois valores, a sustentabilidade e a diversificação", afirmou o ministro à imprensa, à margem da celebração dos 12 anos do EHTCV.

O ministro destacou que o Governo está empenhado em promover a diversificação do sector turístico para criar oportunidades para todos os operadores, independentemente do seu tamanho. Também mencionou o trabalho em curso para aumentar a conectividade aérea, atrair novas companhias aéreas e explorar a possibilidade de trazer companhias aéreas de baixo custo para atender às necessidades dos pequenos e médios operadores.

"O trabalho que está a ser feito no sentido de promover e fomentar conectividade, trazer novas companhias e esse trabalho até já está a ser feito para ver a forma de trazer low cost é também um caminho que nós estamos a seguir para conseguir trazer uma clientela para os pequenos e médios", explicou.

Carlos Santos expressou optimismo em relação ao futuro dos pequenos e médios operadores turísticos, enfatizando que nos próximos anos haverá medidas específicas para apoiar e fortalecer esses negócios.

Conforme ressaltou, o perfil do turismo está mudando, o que é benéfico para Cabo Verde, pois o objectivo é promover o turismo em todas as ilhas do arquipélago.

"Nos próximos anos, os pequenos e médios vão ter uma carta aqui a apostar em cima da mesa porque o perfil do turismo está a mudar e que é bom para Cabo Verde, porque nós queremos o turismo em todas as ilhas", declarou.

De referir que em declarações exclusivas ao Expresso das Ilhas, pequenos operadores turísticos na ilha do Sal defenderam a implementação de políticas para atrair novas companhias aéreas que oferecem voos de baixo custo, argumentando que essa iniciativa não beneficiaria apenas os grandes resorts, mas também toda a indústria do turismo local.

De acordo com esses operadores, os preços elevados dos bilhetes de avião afastam muitos turistas que não optam pelo pacote all-inclusive, resultando no esvaziamento dos estabelecimentos durante o Verão.