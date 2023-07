​ASA “mantém-se firme” na gestão da navegação aérea através da FIR Oceânica do Sal

A Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea-SA (ASA) perdeu a gestão dos aeroportos cabo-verdianos pela Cabo Verde Airports, mas mantem-se na gerência da FIR Oceânica do Sal, “um activo importante para o crescimento da economia nacional”, disse hoje a administração.

A administração da ASA assegura que continua incumbida de uma das maiores responsabilidades internacionais deste país, que é a gestão da FIR Oceânica do Sal e que representa um activo importante para o crescimento da economia nacional, assim como para a projecção do país na esfera internacional e na indústria da aviação civil.

Em nota de imprensa enviada à Inforpress, a empresa explica que “a ASA, por sua vez, continuará a prestar os serviços de navegação aérea, assegurando a gestão dos voos que têm Cabo Verde como origem ou destino, bem como dos voos que atravessam a FIR Oceânica do Sal nas rotas que ligam os continentes através do Oceano Atlântico”.

“Com o lançamento do novo sistema de gestão de tráfego aéreo no passado dia 07, a ASA está preparada para fornecer um serviço de alta qualidade com novas tecnologias que permitem maior automação, digitalização, escalabilidade e flexibilidade”, lê-se na missiva.

Ainda, de acordo com a fonte, esta medida aumenta, assim, a resiliência e o desempenho operacional dos serviços, respondendo às exigências do mercado da aviação civil, seja a nível da segurança seja a nível da eficiência”.

“A efectivação da concessão dos aeroportos do país para a Cabo Verde Airports, significa para a ASA que, doravante, esta empresa (detida pela VINCI Airports e ANA – Aeroportos de Portugal) será a responsável pelo financiamento, gestão, operação, manutenção, expansão e modernização destes aeroportos durante os próximos 40 anos”, explica o comunicado.

Uma vez que foram cumpridas as condições necessárias à entrada em vigor do contrato de concessão do serviço público aeroportuário assinado em Julho de 2022, entre o Governo de Cabo Verde e a Cabo Verde Airports, justifica, a ASA deixou de gerir os aeroportos de Cabo Verde a partir de 24 de Julho de 2023.

ASA geriu os aeroportos de Cabo Verde ao longo dos seus 39 anos, enquanto empresa, sendo que “nos últimos anos, foram introduzidas melhorias nos terminais e na experiência do passageiro, no incremento do negócio não aeronáutico, na conciliação da segurança e facilitação, na sustentabilidade social e ambiental e nos sistemas de gestão”.