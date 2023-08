Combustíveis aumentam 3,57% em Agosto com diminuição de 25% num ano

Os preços dos combustíveis vão aumentar em média 3,57% em Agosto, mas diminuíram 25,04% em relação ao período homólogo, segundo a nova tabela divulgada esta terça-feira pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela, os preços dos produtos petrolíferos registaram um “aumento generalizado”, passando a gasolina a ser vendida a 147,30 escudos um litro, o petróleo a 137,50 escudos, o gasóleo a 125 escudos.

Por sua vez, o gasóleo para a elestricidade vai ser vendido por 111,30 escudos, o gasóleo para a marinha por 96,30 escudos, o Fuel 380 por 85,50 escudos o quilograma e o Fuel 180 por 88,50 escudos.

Por seu turno, o gás butano passa a ser vendido a granel por 123,90 escudos o quilo, com as garrafas de três quilogramas a 353 escudos, as de seis quilos a 744 escudos, as de 12,5 quilos a 1.549 escudos e as de 55 quilos a 6.816 escudos.

“Tudo somado, corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 3,57 por cento”, constatou a agência reguladora.

Comparativamente ao período homólogo (Agosto de 2022), a ARME verificou que variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 25,04% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a uma diminuição de 3,86 por cento.

Os novos preços máximos de combustíveis vão vigorar até 31 de Agosto.