Gasolina e gás butano mais caros em Abril

Durante o mês de Abril, apesar de uma descida média dos preços dos combustíveis de 0,20%, a gasolina e o gás butano vão estar mais caros.

De acordo nova tabela de preços máximos dos combustíveis estipulada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), que entra em vigor a partir das 00h00 de 1 de Abril, o litro da gasolina, que era de 143,60 escudos em Março, passa a ser vendido a 148,50 escudos.

Aumentam também o gás butano, que passa de 146,90 ESC/L para 148,90 ESC/L, e o Fuel (tanto o 180 como o 380).

Nos restantes combustíveis vai verificar-se uma descida de preços.

Assim, os preços de Abril, de acordo com o mecanismo de indexação mensal , serão os seguintes: gasolina passa a ser vendida a 148,50 ESC/L; o petróleo, passa a custar 140,00 ESC/L; o Gasóleo normal, a 128,30 ESC/L; o Gasóleo para Eletricidade, a ser vendido a 114,60 ESC/L; o Gasóleo Marinha, a ser vendido a 99,20 ESC/L. O Fuel 380 passa a ser vendido a 91,60 ESC/Kg e o Fuel 180, a 94,40 ESC/kg. o Gás butano passa a valer a granel, 148,90 ESC/KG, sendo que as garrafas de 12,5Kg, vendidas a 1862,00 ESC; as de 6Kg, a 894,00 ESC; as de 3 Kg, a 424,00 ESC e as de 55Kg, a 8191,00 ESC.

Como explica a ARME, em termos percentuais, no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Fuelóleo 180 e do Fuelóleo 380 aumentaram em 1,36%, 3,41%, 1,51% e 2,23%, respectivamente, enquanto os do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Electricidade edo Gasóleo Marinha diminuíram em 2,51%, 2,36%, 2,63% e 2,65%, respectivamente, pelo que tudo somado, corresponde a um decréscimo médio de 0,20%, nos preços dos combustíveis.

Quando comparado com o período homólogo (Abril de 2023), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 0,83%. Relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um aumento de 2,16 por cento