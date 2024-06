Gasolina fica mais barata, enquanto gasóleo e gás sobem a partir de 1 de Julho

A partir desta segunda-feira, 1 de Julho, o preço da gasolina sofrerá uma redução, enquanto os preços do gasóleo e do gás terão um aumento, conforme anunciado hoje pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

Conforme a nova tabela, a Gasolina passa a ser vendida a 142,30 ECV/L tendo custado durante o mês de Junho 145 escudos por litro.

O gasóleo normal, vendido em Junho por 120,90 escudos litro, passa a custar 123,70 ECV/L.

“O Gasóleo para a Electricidade, a 110,00ECV/L; o Gasóleo Marinha, 95,20 ECV/L; o petróleo, a 136,10 ECV/L; o fuel 380 manteve-se a 87,40 ECV/L e o fuel 180, a 90,10 ECV/L”, informa a ARME.

Por sua vez, o gás butano que em Junho custou 132,90 escudos/quilogramas (kg) passa a custar 135,50 ECV/ KG, sendo: as garrafas de 12,5 Kg, vendidas a 1.694,00 ECV; as de 6 Kg, a 813,00 ECV; as de 3kg, a 486,00 ECV e as de 55 Kg, a 7.454,00 ECV.

Assim, em termos percentuais, no mercado interno, o preço da Gasolina diminuiu em 1,86%, o preço do Fuelóleo 380 manteve-se constante, enquanto os preços do Butano, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade, do Gasóleo Marinha e do Fuelóleo 180 aumentaram em 1,96%, 0,89%, 2,32%, 2,61%, 2,59% e 0,33%%, respectivamente.

Em comparação com Julho de 2023, houve um aumento médio de 4,30% nos preços dos combustíveis. No entanto, ao longo do ano de 2024, observou-se uma diminuição média de 2,11%, segundo a ARME.