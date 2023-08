Confiança dos consumidores mostra sinais de melhoria no 2.º Trimestre de 2023

Os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelaram que o Indicador de Confiança no Consumidor apresentou uma tendência ascendente durante o segundo trimestre de 2023. Embora este indicador ainda permaneça abaixo da média histórica, é notável um ligeiro aumento na confiança das famílias cabo-verdianas.

Uma análise detalhada dos resultados sugere que a apreciação positiva das famílias em relação à sua situação financeira nos últimos 12 meses, juntamente com a evolução da situação económica do país ao longo desse mesmo período, foram factores significativos que contribuíram para esse aumento na confiança.

Além disso, a taxa de desemprego em relação ao trimestre homólogo também teve um impacto positivo na confiança dos consumidores.

No que diz respeito à situação presente e passada, as famílias inquiridas relataram uma melhoria tanto na situação económica de seus lares quanto na situação económica do país nos últimos 12 meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os inquiridos também observaram um aumento nos preços, mas ao mesmo tempo notaram uma diminuição do desemprego durante esse período, conforme o INE.

Em relação à poupança, os dados mostraram que houve uma diminuição significativa no percentual de pessoas que consideram a actual situação económica do país como não permitindo poupar dinheiro.

No segundo trimestre de 2023, 86,6% dos inquiridos partilharam essa opinião, em comparação com 93,7% no mesmo período do ano anterior.

Aqueles que acreditam ser possível poupar dinheiro com a actual situação económica do país aumentaram de 2,7% no trimestre homólogo para 10,5% no segundo trimestre de 2023.

O INE refere ainda que os inquiridos expressaram optimismo quanto aos próximos 12 meses e que esperam que tanto a situação financeira das famílias quanto a situação económica do país evoluam positivamente em relação ao trimestre homólogo.

No entanto, também antecipam um aumento nos preços de bens e serviços, assim como um aumento no desemprego nesse mesmo período.

Em termos de intenções de compra, cerca de 77% dos entrevistados afirmaram com certeza que não têm planos de comprar um carro nos próximos dois anos.

Quanto à intenção de comprar ou construir uma casa nos próximos dois anos, houve um aumento notável, com 17% dos inquiridos indicando que provavelmente sim, irão fazê-lo, em comparação com os 11,6% no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 5,4 pontos percentuais.