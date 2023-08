Inflação aumenta 6,3% em Julho

No mês de Julho de 2023, a taxa de inflação situou-se em 6,3%, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este aumento significativo representa uma subida de 0,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior, demonstrando um ritmo de crescimento mais acelerado.

Segundo os dados do INE, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação mensal de 0,2% em Julho, uma diminuição de 0,1 ponto percentual comparada com o mês anterior.

Essa ligeira desaceleração mensal não impediu, no entanto, que a taxa de variação acumulada do IPC ao longo do ano chegasse a 0,5%. Esse valor é notavelmente inferior em 4,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.

A mesma fonte revela nos últimos doze meses uma média de variação de 6,3% para o IPC, indicando uma redução de 0,5 ponto percentual em relação ao mês precedente.

“O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 3,8%, valor inferior em 0,4 p.p. ao registado em Junho de 2023”, lê-se.