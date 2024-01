Governo quer resolver problemas dos transportes aéreos em 2024

O ministro dos Transportes disse que o Governo tem “perfeita” noção das deficiências que Cabo Verde ainda enfrenta nos transportes aéreos, mas afirmou que tudo está a ser planificado para que esses problemas sejam resolvidos em 2024.

Carlos Santos, que é também ministro do Turismo, falava em entrevista à Inforpress, tendo assinalado as melhorias registadas, após os efeitos desastrosos da pandemia no sector dos transportes aéreos, e com a entrada do novo operador nos transportes internos.

“Nós temos a perfeita noção que melhoramos a nível da resposta de 21 para 22, mas queremos chegar a uma meta que ainda não conseguimos atingir. O que eu posso dizer é que há esta perfeita noção ainda de algumas mazelas, de algumas deficiências que nós temos nos transportes aéreos internos”, disse.

“E tudo está a ser desenhado, está a ser planificado para que em 2024 consigamos resolver estes problemas a nível dos transportes aéreos. E vamos conseguir. Nós conseguimos resolver o problema em 2021 e em 2023 continuamos a acelerar o passo nesse processo”, acrescentou o governante.

O ministro lembrou que já está publicada a legislação da obrigatoriedade do serviço público, a nível dos transportes de passageiros e cargas internos, o que, na sua perspectiva, representa um “excelente passo”, já que se está a criar um quadro legal, para que haja um conjunto de obrigações entre o operador aéreo que actua nos transportes domésticos e o Estado.

“E é pela primeira vez que estamos a fazer isso. Essa legislação foi publicada em Março de 2023. Muito brevemente estaremos a publicar e a fazer aprovar o segundo pacote para completar esta arquitectura legal. E isto será extraordinário, porque vem trazer esse conjunto de obrigações, e vem trazer previsibilidade, pontualidade nos transportes”, explicou.

“Portanto, como vê, há uma perfeita noção dos problemas existentes actualmente, e a forma como nós vamos conseguir resolver”, realçou.

A nível internacional sublinhou que a TACV também mais uma vez foi salva pelo Governo, lembrando que a companhia de bandeira tem actualmente um business plan que e está a ser implementado, a ser materializado a par e passo com abertura de rotas e destinos tradicionais e grupo de países em que residem a comunidade cabo-verdiana.

“Começamos por Portugal, já estamos em França, na Itália, e o business plan indicava também para se avançar também para os destinos do continente americano, designadamente o Brasil e os Estados Unidos da América. Pelo calendário que me foi apresentado, nós estaremos em 2024, a abrir muito brevemente esses dois destinos”, adiantou.

O objectivo, conforme anotou o ministro, é de criar uma teia de destinos e rotas para dar sustentabilidade financeira e económica à empresa.

“E creio que estamos a seguir esse caminho de uma forma segura, mas também sustentável, para conseguirmos dar os próximos passos, que é de expansão da companhia, da sua capacidade de instalar. Julgo que muito brevemente teremos boas notícias em 2024, por aquilo que vimos, que já aconteceu e que foi compromisso da companhia e do Governo”, perspectivou o governante.