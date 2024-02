Segurados do REMPE aumentam de 330 em 2015 para mais de 25 mil em 2023

O número de segurados no Regime Especial das Micro e Pequenas Empresas (REMPE) em Cabo Verde registou aumentou de 330 em 2015 para 25.177 em 2023, dos quais 12.407 são mulheres.

Informação avançada hoje pela Directora Nacional das Receitas do Estado, Liza Vaz, durante a apresentação pública do Sistema de Autofacturação Electrónica.

“Passamos de 330 segurados REMPE em 2015 para 25.177 em 2023, dos quais 12.407 são mulheres. Cerca de 51,1% do crescimento dos segurados do INPS entre 2015 e 2023 deve-se ao REMPE”, apontou.

Nesse contexto, Vaz ressaltou a importância do REMPE como um impulsionador chave do crescimento da previdência social no país.

No mesmo discurso, Liza Vaz também abordou a questão da formalização e seu impacto positivo na economia.

"O processo de formalização alarga a base tributável e contribui para a justiça fiscal. Já registamos cerca de 44 mil pessoas singulares e colectivas privadas com Número de Identificação Fiscal, o que atesta que a modernização do Sistema Fiscal cabo-verdiano está a ter impacto positivo na formalização", pontuou.