Santo Antão presente no World of Rum em Paris com presença de três marcas de grogue

O World of Rum arrancou hoje em Paris, França, com a presença de três marcas do grogue produzido em Santo Antão, informou o representante da empresa Música & Grogue, com sede no Tarrafal de Monte Trigo.

Jean-Pierre Engelbach confirmou através da página da empresa Música & Grogue na rede social do facebook que, além desta marca, o World of Rum de Paris, com duração de três dias, conta ainda com a presença das marcas “vulcão” e “quinta mansa”, todas da ilha de Santo Antão.

O World of Rum de Paris conta com a exposição de mais de 50 marcas de rhum de todo o mundo.

Ao longo deste ano, marcas do grogue produzido em Santo Antão certificadas deverão participar em algumas mostras internacionais de promoção do rhum, com destaque para Rhum Fest, também em França, que tem lugar na primeira semana do mês de Maio.

A empresa Música & Grogue, que dispõe de uma casa do grogue na cidade do Porto Novo, tem estado a transportar, desde 2018, para a França o grogue produzido nos vales da Ribeira da Cruz e no Tarrafal de Monte.

Em 2023, esta empresa esteve presente no Rhum Fest de Paris e no Rhum Festival de Abidjan (Cote D’Ivoire).

O site desta empresa garante que a presença nessas mostras mundiais tem contribuído para a internacionalização do grogue produzido nesses vales agrícolas do interior do concelho do Porto Novo.

Sites estrangeiros especializados na promoção de rhums têm destacado o facto de o grogue exportado para a França através da empresa Música e Grogue se posicionar entre os melhores na “família do rum” da África.