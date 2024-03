ADECO: Cabo-verdianos fizeram 42 reclamações em 2023. Electra volta a liderar queixas

Entre Janeiro e Dezembro de 2023, a Associação para Defesa do Consumidor (ADECO), registou 42 reclamações, contra 29 empresas de vários sectores de actividade. O ‘ranking’ voltou a ser liderado pela Electra.

Segundo um comunicado da ADECO, divulgado hoje, comparado com o balanço de 2022, foram apresentadas menos 30 queixas e verificou-se uma mudança ao nível dos sectores mais reclamados, Electra no topo , Câmara Municipal de São Vicente e CvInterilhas em segundo lugar, BCA, BestFly CV e TACV em terceiro lugar.,

A Electra encabeça o ‘ranking’ das empresas mais reclamadas, seguida pelo Hospital Batista de Sousa, Grupo Khym Negoce e Cabo Verde Airlines.

“A Electra voltou a liderar o ‘ranking’, tendo sido responsável por 14% dos atendimentos realizados. Quando comparado com o ano anterior, o número de reclamações registadas diminuiu 50%”, lê-se.

As reclamações, no geral e segundo a mesma fonte, variaram desde facturação exagerada e prestação de serviços de má qualidade até problemas com garantias de produtos e cancelamentos de voos.

Também na mesma posição de 2022, ficou a empresa Águas de Santiago (AdS), voltando a assumir o 4.º lugar da lista, com 5% das reclamações registadas. Os principais problemas que motivaram as queixas dos consumidores foram a facturação exagerada e problemas na renegociação de dívidas.

Ocupando o 5.º lugar do ‘ranking’ com 2% das reclamações seguem as empresas do sector financeiro, transporte aéreo, consumo de bens e serviços e estatais. As principais reclamações destes segmentos continuam a ser a morosidade processual, a falta de informação, produtos de má qualidade e a má prestação de serviço.

Apesar de ocupar o topo da lista de empresas mais reclamadas, a Electra destacou-se por responder às reclamações dos consumidores, com 100% das queixas resolvidas.

“Das 6 queixas registadas, 100% foram resolvidas e 4 foram a favor do consumidor. Quem também ocupa o topo da lista, é o Hospital Batista de Sousa que também respondeu a 100% dos 4 casos contra ela, todos foram solucionados, mas não a favor do reclamante”, diz a ADECO.

A relação das empresas que não responderam aos pedidos de esclarecimentos no ano passado é encabeçada pela Câmara Municipal de São Vicente, seguido da Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, da Bestfly Cabo Verde, da Pão Quente de Terra Branca, da DHL Cabo Verde, e da CAPEKEY-Investimentos & Participações, que não cumpriram o dever de resposta às reclamações apresentadas pela ADECO.

A associação também destacou a falta de cumprimento das obrigações legais por parte das entidades reguladoras.

“Efectuadas as reclamações e denúncias, processos administrativos deveriam ser instaurados e dependendo do caso a empresa poderia ser multada ou sofrer sanções, mas têm-se desviado dessas funções, o que gera nos cidadãos um sentimento de que não há instâncias às quais recorrer para lidar com os problemas que enfrentam”, consta.