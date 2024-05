​Exportações e importações aumentaram no 1º trimestre de 2024 – INE

Os dados provisórios do Comércio Externo, relativos ao 1º trimestre de 2024, indicam um aumento das exportações na ordem de 17,6% e das importações na ordem de 7,6%, face ao 1º trimestre de 2023, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) .

Segundo o INE, no 1º trimestre de 2024, as exportações de Cabo Verde totalizaram 1.888 mil contos, correspondendo a um aumento de 282 mil contos, ou seja 17,6%, face ao período homólogo.

Os resultados revelaram que a Europa continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 96,2% do total das exportações e a Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 72,6% no 1º trimestre de 2024. Revelando assim um aumentado 2,7 p.p. face ao trimestre homólogo de 2023.

Portugal ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações com 12,9%, diminuindo 0,8 p.p. A Itália, no terceiro lugar 10,3%, registou uma diminuição de 0,4 p.p. e os Estados Unidos, na quarta posição 3,0%, diminuiu 1,4 p.p.;

O INE avançou que no 1º trimestre de 2024, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas de peixes, liderando o ranking com 83,8%, traduzindo assim em um aumento de 7,5 p.p.. Os vestuários ocupam o segundo lugar, com 7,6% , diminuindo 0,4 p.p., e os calçados, a terceira posição, com 3,4%, diminuiu 2.1 p.p., em relação ao registado no mesmo trimestre do ano anterior.

No trimestre em análise, as importações de Cabo Verde totalizaram 51.082 mil contos, correspondendo a um aumento de 3.597 mil contos, 7,6%, face ao trimestre homólogo. O continente europeu é o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 63,8% do montante total, contra 62,2% no 1º trimestre do ano transacto, seguido da Ásia/Oceânia com 25,0%, da África com 6,3%, da América com 4,0%, e do Resto do Mundo que contabiliza 0,9%.

De acordo com as informações avançadas pelo o INE, Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 23,0% do total das importações, com uma diminuição de 11,9 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, seguido dos Emirados Árabes Unidos, em segunda posição, com 13,4%, a Espanha, em terceira posição, com 10,3%, e França, no quarto lugar, com 8,6%.

Os resultados apresentados pelo INE apontam que os dez principais produtos importados atingiram 76,5% do montante total das importações de Cabo Verde, contra os 70,8% alcançados por esses mesmos produtos no trimestre homólogo.

Os produtos mais importados foram os combustíveis correspondendo a 52,0%, contentores para meios de transporte com 6,3%, veículos automóveis com 3,8%, reactores e caldeiras com 3,7%, máquinas e motores com 2,6% e cimentos correspondendo a 2,1%.

O INE informou ainda que as importações por grandes categorias de bens mostram que, no 1º trimestre de 2024, os bens de consumo, -7,3%, e os bens intermédios, -12,4%, evoluíram negativamente, e os bens de capital, 79,9%, e os combustíveis, 13,1%, evoluíram no sentido inverso, em relação ao mesmo trimestre de 2023.

Os combustíveis com o peso de 52,0% são a principal categoria económica de bens importados pelo país, a seguir, aparecem os bens de consumo, com um peso de 22,7%, os bens intermédios, com 14,4%, e os bens de capital, com 10,9% registados no 1º trimestre de 2024, em comparação com o mesmo trimestre do ano transacto.