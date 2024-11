Exportações crescem e Importações caem no 3.º trimestre de 2024

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje os dados provisórios do Comércio Externo, revelando que, enquanto as importações registaram uma queda de 8,5%, as exportações aumentaram 16,4% no 3º trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo os resultados avançados pelo INE, as exportações totalizaram 1.724 mil contos, representando um aumento de 242 mil contos (16,4%) em relação ao ano anterior.

Os resultados divulgados pelo INE apontaram que a Europa manteve-se como o principal destino das exportações, absorvendo 97,1% do total. A Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 74,3% no 3º trimestre de 2024, tendo aumentado 14,6 p.p. face ao trimestre homólogo de 2023.

A Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 11,6%, diminuindo 9,9 p.p. em relação ao trimestre homólogo. Ainda, no período em análise, Portugal, em terceiro lugar, registou um decréscimo de 0,4 p.p. (11,3% para 10,9%), e os Estados Unidos, em quarta posição, também registaram um decréscimo de 0,8 p.p..

No mesmo período, as importações totalizaram 45.000 mil contos, uma redução de 4.177 mil contos (-8,5%) em comparação com o 3º trimestre de 2023. O continente europeu continuou a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com 62,8% do total das importações, um aumento em relação aos 56,7% do período homólogo. Portugal destacou-se como o maior fornecedor, com 36,7% do total, seguido por Espanha (10,5%) e Índia (9,2%).

Entre os produtos exportados, os preparados e conservas de peixes lideraram, representando 82,7% do total das exportações e registando um aumento de 4,4 p.p. comparativamente a 2023. Vestuário com 6,6% e calçado com 3,6% foram os outros produtos mais exportados, ambos com aumentos na sua participação.

No que se refere às importações por grandes categorias de bens, os combustíveis representaram 44,0% do total importado, seguidos por veículos automóveis (4,6%), reactores e caldeiras (4,5%), máquinas e motores (3,8%) e ferro e suas obras (2,8%). As importações de bens de consumo e bens intermédios registaram crescimentos de 3,5% e 11,7%, respectivamente, enquanto as de bens de capital e combustíveis diminuíram 54,0% e 4,2%.

A balança comercial registou uma redução no défice de 9,3%, passando de 47.696 mil contos em 2023 para 43.276 mil contos em 2024. A taxa de cobertura aumentou de 3,0% para 3,8%, evidenciando uma melhoria na relação entre exportações e importações.