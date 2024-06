Dívida pública cai para 107,1% do PIB em Maio de 2024

A dívida pública de Cabo Verde registou uma redução de 4,8 pontos percentuais em comparação com o período homólogo, atingindo 107,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no mês de Maio de 2024.

Os dados são da Síntese de Execução Orçamental, publicados pela Direção Nacional de Orçamento e da Contabilidade Pública, sob o Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial. O mesmo documento aponta que, o défice orçamental situou-se em 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), mantendo a consistência em matéria da consolidação das finanças públicas. O saldo corrente primário atingiu 3.699,7 milhões de escudos cabo-verdianos (1,3% do PIB), um aumento face aos 3.251,7 milhões de CVE (1,2% do PIB) observados em 2023. Regista-se também uma melhoria no saldo global primário, que se fixou em 1.962,5 milhões de CVE (0,7% do PIB), comparativamente aos 2.209,6 milhões de CVE (0,8% do PIB) ao período homólogo de 2023. Este desempenho deveu-se, em parte, a um aumento das receitas totais (excluindo venda de activos) de 7,1% (+1.754,3 milhões de CVE), impulsionado pelo crescimento de 8,4% na arrecadação de impostos e de 1,6% das outras receitas. Por outro lado, as despesas correntes agravaram-se em 6,4% (+1.546,5 milhões de CVE), com aumentos significativos nas rubricas de aquisição de bens e serviços, transferências, benefícios sociais, despesas com pessoal e outras despesas. “Convém destacar a execução dos investimentos líquidos em ativos não financeiros, que aumentou 56,3%”, lê-se.

