Taxa de desemprego fica em 8,8% no 2.º trimestre de 2024

Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) revelam que, no segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego em Cabo Verde foi de 8,8%, enquanto a taxa de subutilização do trabalho atingiu 28,8%.

A população activa foi estimada em 215.763 indivíduos, com uma taxa de actividade de 58,1%. A população empregada foi de 196.715 pessoas, o que representa uma taxa de emprego de 53,0%.

Já a população inactiva foi estimada em 155.427 pessoas, com uma taxa de inactividade de 41,9%. Enquanto a população desempregada atingiu 19.049 pessoas.

No que diz respeito à subutilização do trabalho, foram contabilizados 72.483 indivíduos, representando 28,8% da população activa.

Segundo o INE, a população economicamente activa é composta por 371.190 indivíduos com 15 anos ou mais, representando 72,6% da população total do país. Entre os homens, a taxa de actividade foi de 64,9%, enquanto nas mulheres foi de 51,6%.

A faixa etária de 25 a 34 anos apresentou a maior taxa de actividade, com 79,1%.

Os concelhos de Sal (78,7%) e Boa Vista (77,0%) registaram as maiores taxas de actividade, enquanto São Miguel (35,5%), Mosteiros (38,3%) e São Salvador do Mundo (40,3%) tiveram as menores.

No que se refere ao emprego, o sector terciário foi o maior empregador, absorvendo 69,7% da força de trabalho, seguido pelos sectores secundário (22,8%) e primário (7,5%). O sector empresarial privado foi o maior empregador, com 47,2% dos trabalhadores.

O INE aponta ainda que a taxa de desemprego entre jovens de 15 a 24 anos foi de 22,1%, enquanto a taxa de subemprego no meio rural foi mais elevada (13,3%) do que no meio urbano (7,8%).

41.852 jovens entre 15 e 35 anos estavam sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação no segundo trimestre de 2024. Da análise por sexo, registou-se que esse indicador teve maior incidência entre as mulheres: 27,4% para as jovens mulheres de 15-35 e 23,9% para mulheres de 15-24 anos. Entre os homens, registaram-se 21,8% para os jovens de 15-35 anos e 22,2% entre os de 15-24 anos.