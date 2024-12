Fiscalização obrigatória condiciona entrega de encomendas no Porto Grande - ENAPOR

A ENAPOR esclareceu esta segunda-feira, 23, que os atrasos na entrega de pequenas encomendas no Porto Grande, intensificados pelo aumento sazonal de mercadorias, devem-se à fiscalização obrigatória realizada pela Polícia Fiscal e pela Alfândega.

Segundo escreveu a ENAPOR no Facebook, o Serviço de Pequenas Encomendas do Porto Grande tem enfrentado um “aumento exponencial” de mercadorias, típico da época festiva, o que resultou em atrasos na entrega de encomendas.

Para minimizar os transtornos causados aos utentes, a ENAPOR e as instituições envolvidas no processo implementaram medidas que incluem o alargamento do horário de serviço.

Acções estas que permitem maior capacidade de desova, armazenagem para scan e entrega das mercadorias.

Entretanto, diz a ENAPOR, apesar das iniciativas, a entrega das encomendas depende da fiscalização obrigatória realizada pela Polícia Fiscal e pela Alfândega. Além disso, por questões de segurança, a Polícia Nacional exige que todas as mercadorias sejam fiscalizadas, o que impacta directamente o fluxo de entregas.

Actualmente, cerca de 630 volumes são entregues diariamente aos transitários, independentemente do número de contentores desovados. A ENAPOR reforça que todos os procedimentos sob a sua responsabilidade estão a ser cumpridos para garantir que os utentes recebam as suas encomendas no menor prazo possível.

Com a alta demanda característica desta época, a ENAPOR apela à compreensão dos utentes e assegura que está empenhada em mitigar os impactos causados pelos atrasos.