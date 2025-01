Novo salário mínimo nacional já vigora

A Inspeção-Geral do Trabalho alertou esta segunda-feira, 06, às entidades empregadoras, os trabalhadores e a sociedade em geral que já se encontra em vigor o novo salário mínimo nacional de 17 mil escudos para o sector privado e 19 mil escudos para o sector público.

De referir que em Agosto de 2024, a reunião dos parceiros sociais com o governo, resultou no acordo para o aumento do salário mínimo nacional de 15 para 17 mil escudos no sector privado e para 19 mil na Função Pública.

Na ocasião, Olavo Correia, ministro das Finanças, salientou que o aumento do salário mínimo corresponde a um aumento “acima de 50%” quando comparado com 2016 e demonstrou abertura para que este continue a crescer.

“Nós queremos atingir, de 2026 a 2027, valores à volta de 20 mil escudos. Depois, as empresas e o Estado podem pensar. E nós vamos pagar acima disso, entendendo e podendo. Portanto, o que nós estamos a fazer é uma melhoria substancial do salário mínimo nacional, dando uma indicação de que nós temos de valorizar o salário daqueles que trabalham”.

O Orçamento do Estado (OE) para 2025 tem um valor de 98 milhões de contos, sendo que 82,5% desses recursos são gerados internamente. O documento foi aprovado pelo parlamento e promulgado pelo Presidente da República a 28 de Dezembro de 2024.