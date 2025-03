Inflação situou-se em 1,5% em Fevereiro

No mês de Fevereiro de 2025, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média dos últimos doze meses de 1,5%, valor superior em 0,3 p.p. ao registado no mês anterior, segundo divulgou hoje o Instituto Nacional de estatísticas (INE).

Segundo o INE, no período em análise o IPC registou uma taxa de variação mensal de 0,6%, valor superior em 0,5 p.p. ao registado no mês anterior. A taxa de variação acumulada do IPC foi de 0,7%, taxa superior em 1,2 p.p. à observada no mês homólogo do ano anterior. Por seu turno, a taxa de variação homóloga do IPC total, no mês de Fevereiro de 2025, foi de 2,6%, valor superior 0,5 p.p. relativamente ao mês anterior. “No período em análise, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 1,5%, valor superior em 0,3 p.p. ao registado no mês anterior”, lê-se. O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 2,3%, valor superior em 0,3 p.p. ao registado em Janeiro de 2025. O INE explica que o IPC é um indicador cuja finalidade é medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo da população residente em Cabo Verde. Não é, desta forma, um indicador do nível de preços registado entre períodos diferentes, mas antes um indicador da sua variação.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.