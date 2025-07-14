Taxa de inflação situou-se em 1,9% em Julho de 2025

No mês de Julho de 2025, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação mensal de 0,9%, valor superior em 0,7 p.p. à observada no mês anterior, segundo informou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

A mesma fonte refere que a taxa de variação acumulada do IPC foi de 2,2%, taxa superior em 1,4 p.p. à observada no mês homólogo do ano anterior.

Já a taxa de variação homóloga do IPC total, no mês de Julho de 2025, foi de 2,7%, valor superior 0,9 p.p. em relação ao mês anterior.

No período em análise, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 1,9%, valor superior 0,1 p.p. em relação ao registado no mês anterior.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 3,1%, valor superior em 0,8 p.p. ao registado em Junho de 2025.