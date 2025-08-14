Inflação situou-se em 2,1% em Agosto de 2025

No mês de Agosto de 2025, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média dos últimos doze meses de 2,1%, valor superior 0,2 p.p. relativamente ao registado no mês anterior, segundo informou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Os dados do INE apontam que o IPC registou uma taxa de variação mensal de 0,2%, valor inferior em -0,7 p.p. à observada no mês anterior.

A taxa de variação acumulada do IPC foi de 2,4%, taxa superior em 1,4 p.p. à observada no mês homólogo do ano anterior.

Já a taxa de variação homóloga total, no mês de agosto de 2025, foi de 2,8%, valor superior 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.

No período em análise, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 3,2%, valor superior em 0,1 p.p. ao registado em Julho de 2025.