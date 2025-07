TACV duplica número de passageiros no primeiro semestre de 2025

A TACV transportou 233 mil passageiros em quatro mil voos no primeiro semestre de 2025, o dobro do registado no mesmo período do ano anterior, anunciou esta terça-feira a companhia.

"A TACV atingiu um desempenho notável e estabeleceu um marco histórico no primeiro semestre de 2025, ao transportar um total de 233.000 passageiros em 4.000 voos realizados, o que representa um crescimento impressionante, o dobro em comparação com o mesmo período de 2024", afirmou a companhia em um comunicado. De Janeiro a Junho, a TACV transportou quase 190 mil passageiros, em cerca de 3.400 voos. No mesmo período do ano passado, tinham sido 76 mil passageiros em 1.300 voos. Em média, os aviões estavam com oito em cada 10 lugares ocupados. A ligação entre a cidade da Praia e a ilha de São Vicente foi a mais procurada, com 800 voos e 48 mil passageiros. Os voos para a ilha do Fogo também aumentaram — passando de 262 no ano passado para 700 este ano. Há agora dois a três voos por dia nesta rota. As viagens para as ilhas do Maio e de São Nicolau também cresceram, depois de o Governo ter reduzido o preço das passagens em 40%. A ilha do Maio teve cinco mil passageiros em 151 voos, com quase nove em cada dez lugares ocupados. Já a ilha de São Nicolau recebeu 10.400 passageiros em 200 voos. Nos voos internacionais, a companhia manteve o mesmo número do ano passado — 415 voos —, mas com menos passageiros e uma taxa de ocupação a cair de 75% para 70%. A rota Praia–Lisboa foi a mais movimentada, com 102 voos e 14 mil passageiros. A companhia afirmou que Junho foi o mês com mais actividade internacional, com 76 voos e mais de 8 mil passageiros transportados.

