Cabo Verde e ITCV nomeados em três categorias dos Africa Tourism Awards 2025

A informação e links para a votação foram avançados pelo ITCV na sua página oficial na rede social Facebook, enquanto que a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM) felicitou hoje o país e a instituição pelas suas “notáveis nomeações”.
“Estas nomeações são um claro reflexo do trabalho árduo e do compromisso de todos os envolvidos na construção de uma indústria de turismo sustentável e de alta qualidade em Cabo Verde. É um reconhecimento do impacto positivo que o setor tem nas nossas comunidades e um sinal de que estamos no caminho certo”, de acordo com a publicação da SDTIBM.
A mesma fonte manifestou a sua satisfação com o reconhecimento e reiterou o seu apoio aos esforços do ITCV e do país em geral para valorizar o potencial turístico das ilhas.
A cerimónia de anúncio dos vencedores será realizada em Londres, no dia 2 de Novembro, durante a World Travel Market (WTM).
A votação para os prémios já está aberta e as duas entidades apelam à participação pública na votação para que Cabo Verde possa arrecadar estes importantes prêmios.
Para votar e apoiar Cabo Verde, o público pode aceder ao link oficial da votação em https://shorturl.at/6EmBy.