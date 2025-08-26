Cabo Verde e ITCV nomeados em três categorias dos Africa Tourism Awards 2025

Cabo Verde e o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) foram nomeados para os Africa Tourism Awards 2025, o país concorre nas categorias de melhor destino de praia, melhor administração de turismo e melhor vídeo promocional.

A informação e links para a votação foram avançados pelo ITCV na sua página oficial na rede social Facebook, enquanto que a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM) felicitou hoje o país e a instituição pelas suas “notáveis nomeações”.

“Estas nomeações são um claro reflexo do trabalho árduo e do compromisso de todos os envolvidos na construção de uma indústria de turismo sustentável e de alta qualidade em Cabo Verde. É um reconhecimento do impacto positivo que o setor tem nas nossas comunidades e um sinal de que estamos no caminho certo”, de acordo com a publicação da SDTIBM.

A mesma fonte manifestou a sua satisfação com o reconhecimento e reiterou o seu apoio aos esforços do ITCV e do país em geral para valorizar o potencial turístico das ilhas.

A cerimónia de anúncio dos vencedores será realizada em Londres, no dia 2 de Novembro, durante a World Travel Market (WTM).

A votação para os prémios já está aberta e as duas entidades apelam à participação pública na votação para que Cabo Verde possa arrecadar estes importantes prêmios.

Para votar e apoiar Cabo Verde, o público pode aceder ao link oficial da votação em https://shorturl.at/6EmBy.