"Momento de reflexão", diz presidente do ITCV no Dia Mundial do Turismo

​O presidente do ITCV destaca a "notável transformação" e o elevado crescimento do sector, no Sal, mas alerta para a urgência de garantir a sustentabilidade dos recursos e minimizar os impactos do turismo de massa.

Em entrevista à Inforpress, por ocasião do Dia Mundial do Turismo, o presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), Jair Fernandes, sublinha que este é um "momento de reflexão" para Cabo Verde, em particular para o Sal e Boa Vista, as ilhas com maior afluxo turístico, que enfrentam desafios complexos de gestão.

A consolidação do Sal como um “destino de referência”, segundo a mesma fonte, é visível nas grandes obras de infra-estrutura em curso.

“O Aeroporto Internacional Amílcar Cabral está em franca expansão e transformação, as vias de acesso estão a ser melhoradas, com referência à estrada Santa Maria/Espargos e ao Pontão, e o ambiente de negócios floresce”, sustenta.

Esta dinâmica, refere, permitiu concretizar a ambição de transformar a ilha num “hub” aéreo, impulsionada pela entrada de novas rotas e, sobretudo, das companhias de baixo custo, cujo impacto positivo já se faz sentir nos pequenos negócios locais e no sector dos transportes.

“O sector hoteleiro acompanha esta tendência, com cerca de 10 novos projectos de hotéis em construção, que num curto prazo de dois anos deverão adicionar mais de 2.500 camas à capacidade de alojamento da ilha”, adianta.

No entanto, Jair Fernandes frisa que o crescimento coloca uma "pressão tremenda sobre o território".

A ilha, com cerca de 40 mil residentes, vê a sua população duplicar facilmente em épocas altas, exigindo uma gestão rigorosa da capacidade de carga, da produção de resíduos e dos impactos sociais.

Para mitigar o aumento do custo de vida e o “deficit” habitacional provocado pelo crescimento turístico e migratório, a mesma fonte destacou que o Governo tem investido em habitação social, infra-estruturas de saúde, escolas e creches.

O presidente do Instituto do Turismo destaca a adaptação do sector privado, com a prática de salários mais altos e o fornecimento de habitações por parte dos operadores, uma forma de reduzir os custos de vida para os trabalhadores locais.

Para preparar o futuro e garantir que o desenvolvimento é duradouro, o Instituto irá realizar um estudo de impacto dos voos de baixo custo no Sal.

Este estudo visa analisar o perfil do turista e perspectivar os novos desafios que se avizinham, permitindo preparar a ilha a nível da segurança, saúde e infra-estruturas básicas.

Jair Fernandes concluiu afirmando que o Sal está a viver um "momento de crescimento que Cabo Verde tem de saber aproveitar", mas que a dinâmica deve ser sempre perspectivada sob o prisma da sustentabilidade.