Companhia suíça Edelweiss liga Zurique a Cabo Verde a partir de 30 de Outubro

A Edelweiss, companhia aérea suíça do Grupo Lufthansa, vai operar voos directos de Zurique para as ilhas de Santiago e São Vicente a partir de 30 de Outubro, anunciou esta terça-feira o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV).

"Estas operações da Edelweiss, que transporta turistas para mais de 90 destinos em todo o mundo, representam uma mais-valia para o turismo nacional e demonstram a confiança no mercado cabo-verdiano", referiu o ITCV em comunicado.

Os voos vão realizar-se às quintas-feiras, a partir de 30 de Outubro, e já estão disponíveis para venda no site da companhia até Março de 2026.

Os bilhetes apresentam preços a partir de cerca de 140 euros, variando conforme a data e o destino em Cabo Verde.

O Governo já tinha anunciado que também em Outubro, novas ligações aéreas vão ligar Lisboa e Porto à capital cabo-verdiana, Praia, e às ilhas de São Vicente e Boa Vista.

Além de reforçar o turismo, motor da economia cabo-verdiana, o aumento de ligações aéreas amplia as alternativas de viagem da população, fortemente ligada à emigração, sobretudo a partir de Santiago, onde vive metade dos cerca de 500 mil habitantes do arquipélago.