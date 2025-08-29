Movimento aéreo cresce em Julho com mais de 311 mil passageiros e 3.250 voos

Os aeroportos e aeródromos nacionais registaram em Julho de 2025 um movimento de 3.250 aeronaves, traduzindo um aumento de 14% face a Junho e 22,4% em termos homólogos. No mesmo período, passaram pelas infraestruturas aeroportuárias do país 311.642 passageiros, o que representa um crescimento mensal de 25,2% e homólogo de 17,3%, impulsionado pelo forte dinamismo do tráfego doméstico e internacional, segundo os dados da Agência de Aviação Civil (AAC), divulgados hoje.

Segundo a mesma fonte, tanto o tráfego doméstico como o internacional contribuíram para aumento de 14% face a Junho e 22,4% em termos homólogos, com aumentos de 19,2% e 10,7%, respectivamente.

Em relação a Julho de 2024, a evolução também foi positiva, situando-se em 29,5% no segmento doméstico e 17,9% no internacional.

Relativamente aos passageios, a AAC indica que o tráfego doméstico atingiu os 85.318 movimentos, com variações positivas de 38,2% face a Junho do mesmo ano e 39,3% em relação a Julho de 2024, reflectindo uma procura crescente.

Já o tráfego internacional, com 226.324 movimentos, cresceu 20,9% no comparativo mensal e 10,7% no homólogo.

Em Julho de 2025, o volume da carga aérea movimentada (embarcada e desembarcada) contabilizou 93.659 kg, representando uma variação de +0,6% face a junho de 2025, mas uma redução homóloga de 9,7%.

Este desempenho,conforme a AAC, resultou de evoluções distintas no tráfego doméstico com uma diminuição acentuada de 38,3% e homóloga de 26,3%, enquanto no internacional observou-se um crescimento mensal de 13,6%, contrastando com a variação negativa de 5,9% se comparado com o mesmo período de 2024.

No que respeita ao movimento de correio, contabilizaram-se 34.973 kg, correspondendo a um crescimento mensal de 3,6% e homóloga de 1,1%.

O tráfego doméstico, com 24.148 kg, evidenciou variações positivas de, 8,1% mensal e 15,4% em termos homólogos.

Por outro lado, o internacional, com um volume de 10.825 kg, registou variações negativas de 5,2% face a Junho e de 20,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.