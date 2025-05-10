​Pontão de Santa Maria vai ser requalificado com apoio do Banco Mundial

O projeto de requalificação do pontão de Santa Maria na ilha do Sal, um dos cenários emblemáticos do turismo cabo-verdiano, será assinado na próxima semana com obras financiadas pelo Banco Mundial e previstas para serem concluídas em 18 meses.

"Nós vamos assinar o contrato de adjudicação da obra no dia 16. A empreiteira já foi escolhida e está a preparar todas as condições para montar o estaleiro e iniciar os trabalhos", afirmou o ministro do Turismo e Transportes, José Luis Sá Nogueira, durante uma visita à ilha do Sal com a delegação de administradores do conselho de administração do grupo Banco Mundial, em missão oficial a Cabo Verde.

O governante explicou que a obra deverá estar concluída em 18 meses e que será financiada pelo Banco Mundial com 10 milhões de dólares.

Indira Campos, representante do grupo Banco Mundial para Cabo Verde, acrescentou que o pontão será alargado em mais de 70 metros, atingindo os 120 metros de extensão, e contará com áreas para quiosques, embarcações e casas de banho, proporcionando melhores condições de trabalho aos funcionários.

Além disso, vai agregar um espaço para tratadores de peixe, peixeiras e pescadores, e outro, com estrado de madeira, destinado a pessoas que vendem artesanato.

Será criado também um espaço para conservação e armazenamento de equipamentos dos pescadores.

O pontão da praia de Santa Maria foi parcialmente destruído em outubro de 2024 por uma depressão atmosférica que atravessou Cabo Verde.

A missão dos administradores executivos decorre entre 05 e 09 de setembro e inclui deslocações a outras ilhas do arquipélago, nomeadamente São Vicente, Santo Antão e Santiago.

Esta visita marca a primeira presença oficial de administradores executivos do grupo do Banco Mundial em Cabo Verde e tem como objetivo aprofundar o conhecimento do Conselho sobre prioridades, desafios e oportunidades de desenvolvimento do país.

A visita decorre num momento crucial da parceria entre a instituição e Cabo Verde, no âmbito da preparação do novo quadro de parceria com o país – documento estratégico que orienta o apoio do Banco Mundial ao arquipélago –, a ser submetido à apreciação no próximo exercício fiscal.

Acompanham a missão a diretora do Banco Mundial para Cabo Verde, Keiko Miwa, e o diretor regional do International Finance Corporation (IFC), Olivier Buyoya.