​Primeira nova aeronave ATR72-600 já está em Cabo Verde

A primeira das duas novas aeronaves ATR72-600 destinadas à frota da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) aterrou na noite de quinta-feira, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia.

Com matrícula D4-CCM, o aparelho partiu de Toulouse, em França, fez escala técnica em Las Palmas e chegou ao arquipélago. O voo foi operado por tripulações totalmente nacionais, o que o Governo sublinha como reflexo do investimento feito na formação e valorização de profissionais cabo-verdianos no setor da aviação civil.

“Com a chegada deste avião, e de uma segunda aeronave prevista para a próxima semana, o Governo garante mais conectividade interilhas, maior regularidade nos voos e melhores condições de mobilidade para todos os cabo-verdianos”, aponta o executivo..

As novas unidades serão inicialmente operadas pela TACV, antes de serem transferidas para as Linhas Aéreas de Cabo Verde (LACV), a companhia que ficará responsável pela exploração regular das ligações inter-ilhas.

Nas últimas semanas, a TACV viu-se obrigada a recorrer a aeronaves Boeing e ao afretamento de um navio da CV Interilhas para garantir as ligações domésticas, depois de avarias em dois aparelhos que provocaram a paralisação temporária de voos e cancelamentos que deixaram passageiros retidos.

A transportadora ativou de imediato um plano de emergência e criou uma equipa técnica para investigar os incidentes. Até ao final de 2024, a TACV operava quatro aeronaves nas rotas inter-ilhas, mas as limitações da frota acentuaram-se recentemente, tornando a chegada dos novos ATR72-600 ainda mais relevante para a estabilidade da operação.