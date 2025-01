TACV adquire nova aeronave e quase dobra capacidade nos voos interilhas

A TACV - Cabo Verde Airlines ampliou a sua frota doméstica no final de 2024, com a aquisição de uma nova aeronave, totalizando quatro aviões para as ligações entre as ilhas. Com dois ATR e dois DASH, a companhia quase duplicou a sua capacidade, aumentando de 142 para 272 lugares, o que representa um crescimento de 92%.

Segundo um comunicado da empresa, desde a retomada dos voos domésticos no início de 2024, a TACV vem expandindo gradualmente as suas operações interilhas. Isto porque, nos primeiros três meses de actividade, a média foi de 350 voos mensais, crescendo para 566 voos mensais no último trimestre do ano. “Agora, com os quatro aviões em operação, reforça-se assim o seu compromisso de continuar a ajustar, de forma dinâmica, o número de voos disponíveis, garantindo uma resposta cada vez mais eficaz e ajustada à crescente procura de viagens”, escreveu a companhia aérea. Além dos quatro aviões dedicados, a TACV mantém a possibilidade de utilizar um dos seus Boeings para voos domésticos sempre que necessário. De referir que em Março de 2024, a companhia aérea cabo-verdiana voltou a operar voos dentro do país, quase sete anos depois da sua eliminação. A TACV foi fundada em 1958, tendo até 1984 operado apenas nas ligações domésticas. No ano seguinte, iniciou as ligações internacionais com a abertura da linha Sal – Lisboa – Sal, tendo gradualmente conquistado novos mercados também a nível regional.

