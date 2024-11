TransVerde Airlines procura investimento de 15 milhões de dólares para voos interilhas

Fundada pelo Grupo TransVerde, a Transverde Airlines uma start-up de baixo custo, procura um investimento de 15 milhões de dólares para entrar no mercado cabo-verdiano, visando melhorar a conectividade inter-ilhas com uma frota inicial de três aeronaves ATR-42/72. A companhia aérea começará a operar entre Santiago, Sal e São Vicente, oferecendo transporte de passageiros e carga e pretende expandir o serviço para todo o arquipélago e países da África Ocidental.

O site NewsAvia cita uma nota de imprensa distribuída nos Estados Unidos da América, onde se estabeleceu uma grande diáspora cabo-verdiana e onde os promotores da iniciativa pretendem cativar investimento.

A Transverde Airlines é uma start-up de companhia aérea de baixo custo e digitalmente habilitada, concebida para um crescimento robusto, e está actualmente a explorar um investimento de 15 milhões de dólares para revolucionar as viagens aéreas nas ilhas de Cabo Verde e alargar os seus serviços aos países vizinhos da África Ocidental.

“A procura de passageiros por Cabo Verde é um dado adquirido. Mas o crescimento está a acontecer rapidamente e as ilhas precisam de estar preparadas para a mudança. O turismo excessivo noutras partes do mundo está a levar os turistas a novos destinos, a descobrir o desconhecido, a encontrar joias escondidas e novas experiências. Cabo Verde possui um património cultural único, praias serenas e um clima muito atrativo”, afirma o fundador e presidente da TransVerde Airlines, filho de pais cabo-verdianos, Rui Lima, citado pela News Avia.

“Mas precisamos de responder rapidamente – em primeiro lugar, precisamos de melhores infra-estruturas de transporte para levar a população local e os trabalhadores às ilhas, a fim de garantir uma transição suave de produtos e mão-de-obra. A procura dos viajantes por produtos locais de origem comunitária é elevada. Não faz sentido cultivar alimentos locais numa ilha se não conseguirmos transferi-los atempadamente para outra – isso prejudicará a economia local e não permitirá a utilização dos nossos próprios recursos”.

Já o cofundador e membro do conselho da TransVerde Airlines, Vishal Narayanaswamy, disse que o objectivo inicial é unir as ilhas de Santiago, Sal e São Vicente antes de nos expandirmos para incluir todo o arquipélago e outros países da África Ocidental.

A TransVerde Airlines pretende oferecer serviços de transporte de passageiros e de carga, focando-se inicialmente na conectividade inter-ilhas dentro de Cabo Verde.

A News Avia cita ainda Raul Zapico Meixus, que foi director de Expansão Internacional da companhia aérea espanhola da Binter Canarias e depois director do projecto da Binter Cabo Verde, companhia de serviço aéreo inter-ilhas, entretanto extinta, que está à frente do sector operacional da nova empresa aérea que em breve pretende estar a voar nos céus africanos.

“Estamos em processo de garantia do nosso Certificado de Operador Aéreo (COA/AOC) e entusiasmados por dar o próximo passo na ligação dos cabo-verdianos entre si, de forma integrada. Com o aconselhamento e apoio da ‘Brookfield Aviation Finance’, o nosso próximo passo é garantir financiamento para progredir na nossa estratégia de viagens entre ilhas. Com a nossa frota de três aeronaves ATR-42/72 alugadas numa fase inicial, estamos prontos para voar”, refere Raul Zapico Meixus, citado pela mesma fonte.