BestFly promete estabilizar operação interilhas até início de Verão

A BestFly garantiu hoje que o Certificado do Operador Aéreo (AOC) da TICV não foi cancelado em momento algum e que a renovação do mesmo está prevista para Julho de 2024 e garantiu que neste momento o objectivo maior é assegurar que a sua operação esteja estabilizada até início do Verão de 2024.

No comunicado, a BestFly World Wide reconhece os desafios enfrentados pela operação da TICV em Cabo Verde e reitera o seu compromisso com a continuidade dos serviços no país. Conforme a mesma fonte, a empresa está actualmente realizando ajustes na sua estratégia em Cabo Verde, incluindo mudanças na gestão e aspectos técnicos, visando corrigir e superar os desafios enfrentados até o momento. “Neste momento, a BestFly World Wide tem como objectivo maior assegurar que a sua operação em Cabo Verde esteja estabilizada até o início do Verão de 2024, garantindo um serviço de qualidade, a melhoria da pontualidade e o reforço da confiabilidade e previsibilidade das ligações providenciadas pela companhia”, lê-se. A BestFly World Wide informa ainda que já está em andamento a venda de bilhetes para a programação de Verão IATA 2024 e que está a trabalhar para atender às demandas e garantir o número necessário de voos. “A demora na efectivação da comercialização desses bilhetes não esteve relacionada com a acção operacional da TICV, tendo-se devido, exclusivamente, ao atraso na emissão de slots por parte da Cabo Verde Airports, devido a obras planeadas para aeroportos do país”, consta. De referir que neste sábado a Inforpress avançou que o avião da Air Senegal, ATR 72-600 6V ASN, que vai operar voos domésticos em Cabo Verde, sob a responsabilidade da TACV, já se encontra em Cabo Verde, após receber a autorização da Agência de Avião Civil (AAC). Conforme um documento da AAC, datada de 21 de Fevereiro de 2024, a que a Inforpress teve acesso, a aeronave com a matrícula supracitada (6V ASN) tem autorização para operar até o mês de Maio, apenas para os itinerários Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista.

