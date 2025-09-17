Economia

Ligações marítimas no Sotavento cresceram 35% entre Julho e Setembro

PorSheilla Ribeiro,17 set 2025 8:54

Entre 14 de Julho e 14 de Setembro, a CV Interilhas registou um aumento de 35% nas viagens realizadas na linha Sotavento, ao efectuar 58 ligações extra face ao modelo operacional inicialmente previsto.

Segundo informou a empresa, o reforço da operação permitiu responder à maior procura durante a época alta, sobretudo nas ilhas do Maio, Fogo e Brava, garantindo mais flexibilidade às populações e acompanhando as festividades locais.

Além deste aumento, a CV Interilhas, em parceria com a TACV, assegurou ainda sete viagens adicionais ao Fogo, Maio e São Nicolau, colmatando a falta de transporte aéreo e reforçando a articulação intermodal no país.

Para a operadora, estes resultados confirmam o compromisso em assegurar a mobilidade de passageiros, o transporte de mercadorias e o abastecimento regular das ilhas, reafirmando o papel de operador de serviço público essencial.

A empresa garante que continuará a reforçar as operações sempre que necessário, com o objetivo de assegurar a coesão territorial e a qualidade das ligações marítimas em Cabo Verde.

