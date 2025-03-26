Receita de impostos cresce com IVA e Taxa de Tabaco em destaque

A receita de impostos cresceu 15,6% no primeiro semestre deste ano, em termos homólogos, com o IVA e Taxa de Tabaco em destaque, segundo dados do banco central a que a Lusa teve hoje acesso.

A receita ascendeu a 31,4 mil milhões de escudos.

O IVA (Imposto sobre Valor Acrescentado) foi o que mais cresceu em termos de valor absoluto (mais 1.280 milhões de escudos), enquanto a Taxa de Tabaco registou o maior crescimento percentual (mais 163%), apesar de representar uma pequena parcela do total da receita.

As tributações sobre bens e serviços, como o IVA, representam 51% da receita de impostos do país, seguindo-se os que recaem sobre rendimentos, que representam cerca de um quarto do total e que registaram também crescimentos assinaláveis (entre 20% e 28%).

Em Setembro, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) já tinha referido que as contas públicas registaram no primeiro semestre um superavit de 8,3 milhões de euros, 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), mostrando evolução positiva face ao défice de 19 milhões no mesmo período de 2024.

A economia cresceu 4,9% no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor aproxima-se das previsões feitas até final do ano: o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que 2025 feche com um crescimento de 5,2%, o Orçamento de Estado 2025, assim como o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), apontam para um crescimento de 5,3% e o Banco de Cabo Verde (BCV) antecipa 5,5%.