Check-in online da Cabo Verde Airlines já disponível na ilha do Fogo

A Cabo Verde Airlines informou hoje que alargou o serviço de check-in online à ilha do Fogo.

Num comunicado a empresa diz que nos dias 21 e 22, uma equipa da transportadora aérea esteve no aeródromo de São Filipe para apresentar o projeto e realizar ações de demonstração junto das autoridades e equipas locais.

A iniciativa contou com a colaboração da Cabo Verde Airports e da CV Handling, garantindo uma implementação eficiente e segura do novo sistema.

De referir que a companhia já disponibiliza o check-in online em Santiago desde Setembro, sendo São Vicente o próximo destino a integrar esta funcionalidade.

O check-in online permite aos passageiros realizar o registo de voo e a seleção de lugares através da internet, facilitando a preparação da viagem e reduzindo o tempo de espera nos aeroportos.