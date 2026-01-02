Mais 3,5 mil milhões de escudos movimentados no final do ano

Os cabo-verdianos movimentaram 3 572 131 087 escudos, na rede vinti4, no período de 28 de Dezembro de 2025 a 01 de Janeiro 2026, de acordo com os dados estatísticos divulgados esta sexta-feira, 02, pela SISP - Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos, SA.

Segundo comunicado da SISP, no período de 28 de Dezembro de 2025 a 01 de Janeiro 2026 na rede vinti4, registaram-se 620.921 operações de Compra nos Terminais de Pagamento Automático (POS), no valor de 2.008. 805.851 escudos, mais 14 e 30 por cento respetivamente, em relação ao período homólogo.

Em termos de levantamentos nas caixas vinti4, foram realizadas 144.173 operações, totalizando 861.688.000 escudos, mais de 8 e 12 por cento respectivamente, em relação ao período homólogo.

Combinando as operações “compras e levantamentos” na rede vinti4, um nº de 765.094 operações que totalizaram 2.870.493.851 escudos, mais 13 e 24 por cento respetivamente, em relação ao período homólogo.

A nível de transferências vinti4, foram registadas 22.090 operações no total de 701.637.236 escudos, um aumento de cerca de 57 por cento no número de operações e de 87 por cento no valor.

Do total das três operações, “compras, levantamentos e transferências” na rede vinti4, um nº de 787.184 operações, totalizando 3.572.131.087 escudos, mais 14 e 33 por cento respectivamente, em relação ao registado no período homólogo.