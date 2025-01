Cabo-verdianos gastam mais de 2,6 milhões de contos no fim de ano, um aumento de 3,4% em relação a 2023

No período de 28 de Dezembro a 1 de Janeiro de 2025, os cabo-verdianos movimentaram um total de 2.682.241.560 escudos em compras, levantamentos e transferências na rede vinti4, segundo dados divulgados hoje pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP). O valor representa um aumento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2023.

Conforme a mesma fonte, as compras realizadas em Terminais de Pagamento Automático (POS) totalizaram 1.543.096.116 escudos, com um aumento de 6,8% relativamente ao ano anterior. Foram efectuadas 543.083 operações deste tipo, 15% a mais do que em 2023.

Já os Levantamentos nos caixas Vinti4 somaram 763.202.500 escudos em 133.301 operações, apresentando uma ligeira redução de 6% no montante movimentado e 2% no número de operações.

As transferências na rede vinti4 também registaram crescimento, alcançando 375.942.944 escudos em 14.114 operações, um aumento de 12% no valor e 40% no número de transações comparado ao mesmo período de 2023.

Combinando os três tipos de operações, foram realizadas 690.498 transações na rede vinti4 durante o período de fim de ano, evidenciando um crescimento geral de 11,6% no volume de operações em relação a 2023.

De referir que na semana do Natal, entre 15 e 25 de dezembro, foram movimentados em Cabo Verde um total de 7.370.353.561 escudos, que representam um aumento de 14,6% relativamente ao registado no mesmo período de 2023.