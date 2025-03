Mais de 1,5 mil milhões de escudos movimentados durante o Carnaval

Durante o período de Carnaval, de 3 a 5 de Março, foram movimentados 1.546.391.935 escudos cabo-verdianos (CVE) em transações electrónicas, segundo dados divulgados hoje pelo Sistema Interbancário de Pagamentos de Cabo Verde (SISP).

“Durante o período restrito de Carnaval, de 3 a 5 de Março, foram efetuadas 528.987 operações no valor total de 1,546,391,935 CVE, representando respectivamente aumentos de 58% e 41%, em relação ao período homólogo”, lê-se num comunicado.

Segundo o SISP, do número total de operações realizadas, 7,8% foram efectuadas com cartões internacionais, representando um aumento de 58% em relação ao período homólogo.

Das operações internacionais, 84% foram efectuadas nos POS e 16% nos ATM.

Considerando um intervalo mais amplo, que inclui uma semana antes e uma semana depois do Carnaval, foram realizadas 2.668.820 operações, somando um total de 8.590.397.538 CVE, o que representa aumentos de 47% no número de transações e 34% no valor movimentado em comparação com o período homólogo.

O SISP diz ainda que as transações com cartões internacionais mantiveram-se nos 7,8% do total, crescendo 47% em relação ao ano anterior.

Novamente, a maioria das operações internacionais (84,6%) ocorreu nos POS, enquanto 15,3% foram feitas nos ATM.