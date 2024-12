Cabo-verdianos movimentaram mais de 7,3 milhões de contos na rede Vinti4 entre 15 e 25 de Dezembro

Os cabo-verdianos movimentaram, no período de 15 a 25 de Dezembro, mais de 7,3 mil milhões de escudos na rede Vinti4, conforme os dados avançados hoje pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

De acordo com um comunicado da SISP, no total, foram realizadas 1.429.081 operações de compra nos Terminais de Pagamento Automático (POS), somando um valor total de 4.148.848.841 escudos, o que representa um crescimento de 17,4% no número de operações e 17,8% no valor, em comparação com o mesmo período em 2023.

Relativamente aos levantamentos realizados nos caixas vinti4, foram registadas 344.436 operações, totalizando 2.109.234.500 escudos.

Embora o número de levantamentos tenha diminuído 2% relativamente ao ano anterior, o valor total aumentou ligeiramente, com um incremento de 0,1%.

Combinando as operações de compras e levantamentos, a rede vinti4 registaram-se 1.773.517 transações no valor total de 6.258.083.341 escudos, o que representa um aumento de 13% no número de operações e 11% no valor, em comparação com o período homólogo de 2023.

Além disso, as transferências realizadas na rede vinti4 também mostraram um desempenho positivo, com 42.590 operações no valor de 1.112.270.220 escudos, um crescimento de 56,8% no número de operações e 38,6% no valor.

Ao somar todas as operações de compras, levantamentos e transferências, a rede vinti4 registou 1.816.107 transações, totalizando 7.370.353.561 escudos, o que representa um aumento geral de 13,8% no número de operações e 14,6% no valor, em comparação com o período homólogo.