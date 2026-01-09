Cabo Verde e Luxemburgo reforçam parceria com 18 milhões de euros para transição energética

O Governo de Cabo Verde e o Grão-Ducado do Luxemburgo aprovaram hoje, na Boa Vista, o plano de actividades 2026 do Programa de Apoio à Transição Energética, em encontro histórico, reforçando o financiamento para 18 milhões de euros.

A quinta reunião do Comité de Pilotagem (COPIl), realizada pela primeira vez de forma descentralizada, na Boa Vista, foi classificada pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, como "histórica" e determinante para a consolidação da autonomia energética do arquipélago.

Em declarações à imprensa, o ministro explicou que o plano para 2026 foca em actividades com "impacto social muito forte", destacando o alargamento da tarifa social de eletricidade através de mecanismos mais eficientes para a inclusão de famílias vulneráveis.

Alexandre Monteiro apontou ainda como prioridades o desenvolvimento de micro-redes em localidades isoladas e o apoio ao projecto estratégico de “Pump & Storage” em Santiago, que definiu como fundamental para a "segurança energética nacional".

Por sua vez, o embaixador do Luxemburgo em Cabo Verde, Jean-Marie Frentz, recordou que a cooperação no sector dura desde 2016 e tem apresentado "bons resultados", o que motivou a decisão de prolongar o programa por mais 18 meses.

“Equipámos todos os liceus e todos os municípios do país com painéis solares, que são agora autónomos energeticamente”, destacou Jean-Marie Frentz, indicando que a nova extensão orçamental de 5,8 milhões de euros servirá para reforçar a capacidade dos actores e modernizar as redes elétricas, dando como exemplo o que já foi feito na Boa Vista.

Com esta extensão, acordada durante a recente visita do primeiro-ministro a Luxemburgo, conforme indicou o ministro Alexandre Monteiro, o programa passa a ter uma duração global de cinco anos e meio, visando aumentar a oferta de energia renovável e promover grandes projectos de investimento no domínio da transição energética em Cabo Verde.

