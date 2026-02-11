Cabo Verde e Luxemburgo reforçam cooperação com foco em cinco eixos estratégicos

Os governos de Cabo Verde e do Luxemburgo assinaram esta teça-feira, no Mindelo, o VI Programa Indicativo de Cooperação (PIC VI) 2026–2030, que vai estar assente em cinco sectores estratégicos, entre os quais educação, saúde, emprego.

O acto de assinatura aconteceu nas instalações do Ministério do Mar, com Cabo Verde representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Luís Livramento, e Luxemburgo pelo vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Xavier Bettel.

Trata-se, segundo José Luís Livramento, de “um programa ambicioso”, financiado por Luxemburgo e assente em cinco eixos estratégicos para o futuro de Cabo Verde.

A mesma fonte começou por elencar a educação, emprego e empregabilidade, com foco especial na juventude e nas mulheres.

Outros eixos apontados são saúde, água e saneamento, acção climática e transição energética.

“Gostaria de destacar que o PIC mantém forte enfoque no desenvolvimento, no financiamento climático e continua a dedicar especial atenção a temas transversais de direitos humanos, incluindo a protecção dos direitos das minorias, a igualdade de género nas suas múltiplas dimensões, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental”, sustentou.

Daí que o acordo assinado, conforme o ministro cabo-verdiano, não só dá continuidade às relações entre os dois países, como também abre um novo ciclo em que “se afirmam claramente parcerias sólidas, previsíveis e baseadas na confiança mútua, que continua a ser fundamental num clima internacional marcado por muitas incertezas”.

Da parte de Luxemburgo, o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Xavier Bettel, destacou a importante cooperação entre os dois países.

“Cabo Verde representa uma integração bem-sucedida no Grão-Ducado do Luxemburgo. Eu próprio tenho cabo-verdianos na minha equipa”, explicou.

Referindo-se ainda à integração cabo-verdiana no seu país, lembrou que muitos cabo-verdianos já se tornaram luxemburgueses, mas “nunca se esqueceram do sangue que corre nas suas veias, sangue cabo-verdiano, e das suas origens”.

Por isso, assinalou, este acordo está perfeitamente alinhado com as prioridades partilhadas entre os dois governos.

Após a assinatura do acordo, o ministro luxemburguês, acompanhado por José Luís Livramento e pelo ministro do Mar, Jorge Santos, e respectivas comitivas, percorreu algumas artérias da cidade do Mindelo.

A estadia de Xavier Bettel, em São Vicente, continua na quarta-feira, 11, com diversos pontos na agenda, entre os quais uma visita à câmara municipal e uma apresentação sobre o programa de resposta e recuperação da ilha pós-Erin.