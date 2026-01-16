Preços com variação média de 2,3% em 2025

No mês de Dezembro de 2025, o INE informa que o IPC registou uma taxa de variação mensal de 1,0%, o que representa um aumento de 0,6 pp em relação ao mês de Novembro. No mesmo período, a taxa de variação homóloga do IPC total situou-se em 3,3%, valor superior em 1,2 pp face ao mês precedente.
Já a taxa de variação acumulada do IPC atingiu os 3,3%, correspondendo a um acréscimo de 1,9 pp em comparação com o período homólogo do ano anterior.
Relativamente à inflação subjacente, medida pelo índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados, registou-se, em Dezembro, uma variação homóloga de 2,7%, mantendo-se inalterada face a Novembro de 2025.