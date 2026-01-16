Preços com variação média de 2,3% em 2025

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou, em 2025, uma taxa de variação média dos últimos doze meses de 2,3%, valor superior em 0,1 pontos percentuais (pp) face ao registado no mês anterior, de acordo com os resultados divulgado, hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mês de Dezembro de 2025, o INE informa que o IPC registou uma taxa de variação mensal de 1,0%, o que representa um aumento de 0,6 pp em relação ao mês de Novembro. No mesmo período, a taxa de variação homóloga do IPC total situou-se em 3,3%, valor superior em 1,2 pp face ao mês precedente.

Já a taxa de variação acumulada do IPC atingiu os 3,3%, correspondendo a um acréscimo de 1,9 pp em comparação com o período homólogo do ano anterior.

Relativamente à inflação subjacente, medida pelo índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados, registou-se, em Dezembro, uma variação homóloga de 2,7%, mantendo-se inalterada face a Novembro de 2025.