​Inflação situou-se em 2,3% em Janeiro de 2026

No mês de Janeiro de 2026, a taxa de inflação situou-se em 2,3%, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e registou uma taxa de variação mensal de -1,7%, diminuindo em 2,7 p.p. ao registado no mês anterior.

De acordo com os resultados do INE, a taxa de variação homóloga do índice de Preços no Consumidor (IPC) total, no mês de Janeiro de 2026, foi de 1,4%, valor inferior 1,9 pp em relação ao mês anterior.

A taxa de variação acumulada do IPC foi de -1,7%, taxa inferior em 1,8 pp à observada no mês homólogo do ano de 2025.

No período em análise, o INE informa que o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 2,3%, valor idêntico ao registado no mês anterior.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 2,5%, valor inferior 0,2 pp em relação ao registado em Dezembro de 2025.

O índice de Preços no Consumidor (IPC) é um indicador que tem por finalidade medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo da população residente em Cabo Verde.