Operações no sistema interbancário crescem 40% em valor em Dezembro de 2025

O sistema interbancário e de compensação de cheques e transferências processou, em Dezembro de 2025, um total de 190.436 operações, correspondentes a 36.792,1 milhões de escudos, o que representa um aumento de 24% na quantidade de operações e de 40% no montante transaccionado, comparativamente a Novembro, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Cabo Verde (BCV).

Do total das operações registadas, o sistema de cheques e documentos afins contabilizou 20.307 cheques, no valor de 7.616,1 milhões de escudos. Neste período, foram ainda registadas 231 devoluções, que ascenderam a 122,6 milhões de escudos.

Por sua vez, o sistema de transferências electrónicas de fundos a crédito registou 169.818 operações, equivalentes a 29.028,4 milhões de escudos, mantendo-se como o principal meio de movimentação financeira no sistema interbancário.

No que respeita aos cartões emitidos pelos bancos da praça, estes registaram 5.651 894 operações, movimentando 25.302,6 milhões de escudos, o que representa um crescimento de 31,3% na quantidade e de 44% no valor, face ao mês anterior.

Durante o período em análise, foram efectuados 904.568 levantamentos em caixas automáticos, no montante de 4.759,1 milhões de escudos, bem como 111.585 carregamentos móveis (64,9 milhões de escudos) e 159.942 transferências, que totalizaram 4.642,7 milhões de escudos.

Registaram-se ainda 75.313 pagamentos de serviços, no valor de 1.532,6 milhões de escudos, e 3.835 337 compras em POS físicos, online e vinti4, que movimentaram 10.575,1 milhões de escudos.

Adicionalmente, foram realizadas 623 operações de Cash Advance nacional, correspondentes a 2,6 milhões de escudos.

Os cartões foram igualmente utilizados para 282.341 consultas de movimentos, 1.282 028 consultas de saldos, 363 pedidos de cheques e 19.543 consultas ao Número de Identificação Bancária (NIB).

Relativamente às operações efectuadas por não residentes, o BCV informa que estes realizaram 564.893 operações na rede vinti4, incluindo levantamentos em ATM e pagamentos em POS, movimentando 3.724 milhões de escudos. Estes valores reflectem um aumento de 12% na quantidade e de 17% no montante transaccionado, em comparação com o mês de Novembro.

Foto: depositphotos